टेस्ला कर रही भारत में 6-सीटर मॉडल-Y लॉन्च करने की तैयारी- रिपोर्ट
क्या है खबर?
दिग्गज इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला अगले सप्ताह भारत में अपनी विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV मॉडल-Y का एक नया बड़ा वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मॉडल-Y L 6-सीटर लंबे व्हीलबेस वाला मॉडल है, जिसे पिछले साल चीन में लॉन्च किया गया था। इस वेरिएंट में 3-पंक्ति वाली सीटिंग व्यवस्था है, जो उन परिवारों के लिए है, जिन्हें 5-सीटर वाले मॉडल-Y की तुलना में अधिक जगह चाहिए।
नया मॉडल
यह भारत में होगा पहला नया मॉडल
दक्षिण एशियाई देश में एलन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी की धीमी शुरुआत के बाद भारत में टेस्ला का पहला नया मॉडल होगा। यह नया मॉडल चीन के शंघाई स्थित गीगाफैक्ट्री से भेजा जाएगा, जो अब तक इस SUV का निर्माण करने वाला एकमात्र प्लांट है। यहां से कंपनी भारत के लिए मौजूदा मॉडल-Y के मानक और लंबी दूरी के वेरिएंट का आयात भी करती है। इसकी बिक्री पिछले साल जुलाई में यहां शुरू की गई थी।
वजह
इस कारण उठा रही यह कदम
टेस्ला की यह योजना भारत में अपनी बिक्री बढ़ाने की रणनीति है। यहां उसकी आयातित गाड़ियों पर 70 से 110 प्रतिशत तक का टैक्स लगता है। भारत के आधिकारिक वाहन पंजीकरण आंकड़ों के अनुसार, टेस्ला ने 2025 में केवल 227 कारें बेची हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज ने जनवरी में बताया था कि उम्मीद से कम मांग के कारण कार निर्माता को बिक्री बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की छूट देनी पड़ी।