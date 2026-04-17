टेस्ला कर रही भारत में 6-सीटर मॉडल-Y लॉन्च करने की तैयारी- रिपोर्ट

नया मॉडल

यह भारत में होगा पहला नया मॉडल

दक्षिण एशियाई देश में एलन मस्क के नेतृत्व वाली कंपनी की धीमी शुरुआत के बाद भारत में टेस्ला का पहला नया मॉडल होगा। यह नया मॉडल चीन के शंघाई स्थित गीगाफैक्ट्री से भेजा जाएगा, जो अब तक इस SUV का निर्माण करने वाला एकमात्र प्लांट है। यहां से कंपनी भारत के लिए मौजूदा मॉडल-Y के मानक और लंबी दूरी के वेरिएंट का आयात भी करती है। इसकी बिक्री पिछले साल जुलाई में यहां शुरू की गई थी।