टेस्ला मॉडल Y पर मिल रही 2 लाख रुपये तक की छूट, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला 2025 के बचे हुए स्टॉक को खत्म करने के लिए भारत में अपने माॅडल Y पर 2 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। ऑफर केवल स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट पर लागू है, जो स्टील्थ ग्रे रंग में उपलब्ध है और इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर है। यह छूट अन्य ऑफर्स की तरह स्टॉक रहने तक ही मान्य है, जो टेस्ला मॉडल Y के लॉन्च के ठीक 6 महीने बाद पेश की गई है।