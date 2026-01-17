टेस्ला मॉडल Y पर मिल रही 2 लाख रुपये तक की छूट, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला 2025 के बचे हुए स्टॉक को खत्म करने के लिए भारत में अपने माॅडल Y पर 2 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। ऑफर केवल स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट पर लागू है, जो स्टील्थ ग्रे रंग में उपलब्ध है और इसमें ऑल-ब्लैक इंटीरियर है। यह छूट अन्य ऑफर्स की तरह स्टॉक रहने तक ही मान्य है, जो टेस्ला मॉडल Y के लॉन्च के ठीक 6 महीने बाद पेश की गई है।
स्टॉक
बुकिंग के हिसाब से नहीं हुई बिक्री
टेस्ला ने पिछले साल जुलाई में मॉडल Y के साथ भारत में शुरुआत की थी, जिसे 600 बुकिंग मिल चुकी थी। कुछ खरीदारों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। कंपनी ने 300 से अधिक गाड़ियों का आयात किया है, जबकि वाहन पोर्टल के अनुसार, 2025 में टेस्ला ने 226 गाड़ियां बेचीं, जो बुकिंग और बिक्री के बीच के अंतर को दर्शाता है। इस कारण करीब 100 गाड़ियां बिना बिकी रही गईं। स्टॉक खाली करने के लिए छूट मिल रही है।
बिक्री
इन कारणों से नहीं मिली अच्छी शुरुआत
बिक्री में कमी की सबसे बड़ी वजह भारत सरकार की ओर से टेस्ला कारों पर लगने वाला 110 प्रतिशत तक का टैक्स है, जिसके कारण इसकी कीमत 3 गुना बढ़कर 59.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक पहुंच गई। इसके अलावा भारतीय बाजार में शोरूम की कमी के कारण भी मॉडल Y तक ग्राहकों की पहुंच कम है। इससे एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता को भारतीय बाजार में अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई।