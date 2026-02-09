एलन मस्क की टेस्ला को लगा झटका, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से नहीं मिली राहत

टेस्ला को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में टैक्स छूट नहीं दी गई है

क्या है खबर?

भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते में लग्जरी कारों और प्रीमियम बाइक्स पर टैरिफ में छूट दी गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को इससे बाहर रखा गया है। यह एलन मस्क की टेस्ला के लिए एक बड़ा झटका है, जो भारतीय बाजार में कम शुल्क के लिए पैरवी कर रही थी। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने पिछले साल जुलाई में भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, लेकिन तब से बिक्री के लिए संघर्ष कर रही है।