हड़ताल के बाद हुंडई ने कर्मचारियों के साथ किया एक शुरुआती समझौता

इस प्रस्तावित समझौते के तहत मासिक वेतन में एक लाख वॉन (करीब 6,900 रुपये) की बढ़ोतरी होगी। इसमें 4 महीने के वेतन के बराबर बोनस भी शामिल है। अगर, देश के कानूनों में कोई बदलाव होता है तो कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 65 साल हो सकती है।

यूनियन का कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के बाद हुंडई 'वेज पीक सिस्टम' लागू नहीं करेगा। यह सिस्टम दरअसल रिटायरमेंट से कुछ साल पहले बड़े कर्मचारियों के वेतन को धीरे-धीरे कम कर देता था।

इस साल हुई हड़ताल की वजह से कार निर्माता को करीब 1.6 अरब डॉलर (करीब 150 अरब रुपये) का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, कंपनी ने पिछले तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, लेकिन बिक्री धीमी रहने के कारण मुनाफे में थोड़ी कमी जरूर आई।