टाटा एरिस 25 सितंबर को लॉन्च होगी

टाटा टिगोर फेसलिफ्ट नई पहचान के साथ देगी दस्तक, नए लुक की मिली झलक

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने 25 सितंबर को अपनी नई सेडान एरिस को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने पुष्टि की है कि अपडेटेड टिगोर फेसलिफ्ट को इस नए नाम से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले कार निर्माता ने टीजर जारी कर आने वाली कार की झलक दिखाई है। इसमें साफ नजर आता है कि गाड़ी का लुक मौजूदा टाटा टिगोर से बिल्कुल हटकर नए जमाने की कारों जैसा स्टाइलिश होगा, जो इसकी टैक्सी-कार इमेज को हटा देगा।