LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / टाटा सिएरा का लॉन्च से पहले टीजर जारी, दिखी लुक की झलक 
टाटा सिएरा का लॉन्च से पहले टीजर जारी, दिखी लुक की झलक 
टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@shreemallatheru)

टाटा सिएरा का लॉन्च से पहले टीजर जारी, दिखी लुक की झलक 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 01, 2025
06:40 pm
क्या है खबर?

टाटा मोटर्स 4-मीटर से ज्यादा लंबाई वाले सेगमेंट में प्रतिद्वंद्वी कपनियों को टक्कर देने के लिए अपनी नई सिएरा को 25 नवंबर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कार निर्माता ने पहला टीजर जारी कर इसकी झलक दिखाई है। यह सबसे प्रतिष्ठित और देश की पहली वास्तविक लाइफस्टाइल गाड़ी थी, जिसमें घुमावदार पिछली खिड़कियां थीं, लेकिन नए मॉडल को अत्याधुनिक लुक दिया है। आगामी सिएरा आधुनिक पावरट्रेन और तकनीक से लैस 5-डोर मोनोकॉक SUV होगी।

फीचर 

ऐसे होंगे गाड़ी के फीचर 

टीजर से पता चलता है कि टाटा सिएरा में सिग्नेचर रैपअराउंड रियर ग्लास पैनल की वापसी हुई है। इस बार इसे एक स्लीक और ज्यादा एयरोडायनामिक सिल्हूट में एकीकृत किया है। गाड़ी में चौकोर व्हील आर्च, पीछे LED लाइट बार और आगे की तरफ नए स्प्लिट हेडलैंप इसे प्रभावशाली लुक देते हैं। अंदर की तरफ, डैशबोर्ड लेआउट में 3 अलग-अलग डिस्प्ले, प्रीमियम मटीरियल, ड्यूल-टोन इंटीरियर थीम और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर मिलने की संभावना है।

ट्विटर पोस्ट

सिएरा का पहला टीजर जारी 

पावरट्रेन 

सिएरा में ऐसे होंगे पावरट्रेन विकल्प 

सिएरा पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक ईंधन विकल्पों में उपलब्ध होगी। सिएरा में टाटा का नया 1.5-लीटर टर्बो GDI इंजन दिए जाने की पूरी संभावना है, जो 170ps की पावर और 280Nm का टॉर्क देगा। डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर स्टेलेंटिस इंजन या कर्व का 1.5-लीटर इंजन दिया जा सकता है। चर्चा है कि पहले टाटा सिएरा का ICE मॉडल लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास हो सकती है।