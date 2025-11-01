टाटा सिएरा भारत में 25 नवंबर को लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@shreemallatheru)

टाटा सिएरा का लॉन्च से पहले टीजर जारी, दिखी लुक की झलक

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स 4-मीटर से ज्यादा लंबाई वाले सेगमेंट में प्रतिद्वंद्वी कपनियों को टक्कर देने के लिए अपनी नई सिएरा को 25 नवंबर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कार निर्माता ने पहला टीजर जारी कर इसकी झलक दिखाई है। यह सबसे प्रतिष्ठित और देश की पहली वास्तविक लाइफस्टाइल गाड़ी थी, जिसमें घुमावदार पिछली खिड़कियां थीं, लेकिन नए मॉडल को अत्याधुनिक लुक दिया है। आगामी सिएरा आधुनिक पावरट्रेन और तकनीक से लैस 5-डोर मोनोकॉक SUV होगी।