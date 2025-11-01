LOADING...
होम / खबरें / ऑटो की खबरें / महिंद्रा XEV 9S EV भारत में 27 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए क्या होंगे फीचर 
महिंद्रा XEV 9S EV भारत में 27 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए क्या होंगे फीचर 
महिंद्रा XEV 9S भारत में 27 नवंबर को लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@mahindraesuvs)

महिंद्रा XEV 9S EV भारत में 27 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए क्या होंगे फीचर 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 01, 2025
05:59 pm
क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा 27 नवंबर को भारत में एक नई XEV 9S EV लॉन्च करने जा रही है। यह INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर निर्मित 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो XEV 9e और BE 6 को भी सपोर्ट करता है। महिंद्रा XEV 9S एक बोर्न इलेक्ट्रिक SUV होगी, लेकिन इसके अलावा कार निर्माता ने अभी तक इसके बारे में कोई और जानकारी शेयर नहीं की है। माना जा रहा है यह महिंद्रा XUV700 इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन हो सकता है।

फीचर 

इन फीचर्स से लैस होगी XEV 9S 

आगामी XEV 9S में XUV700 इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप से काफी कुछ लिया जाएगा। इनमें से कुछ एलिमेंट XEV 9e की तरह कनेक्टेड LED DRLs, क्लोज्ड ग्रिल और ड्यूल-पॉड LED हेडलाइट्स हो सकते हैं। इंटीरियर में XEV 9e का 12.3-इंच का 3-स्क्रीन सेटअप, नए जमाने का स्टीयरिंग व्हील और चमकदार लोगो भी मिल सकता है। इसके अलावा लेटेस्ट कार में पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, दूसरी और तीसरी पंक्ति के लिए AC वेंट मिल सकते हैं।

पावरट्रेन 

ऐसा हो सकता है गाड़ी का पावरट्रेन 

XEV 9S के पावरट्रेन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन 59kWh और 79kWh बैटरी पैक मिलने की संभावना है, जो एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देंगे। बेहतर परफॉर्मेंस और कुछ ऑफ-रोड क्षमता के लिए ड्यूल-मोटर, ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलने की उम्मीद है। इसके साथ एक 6S वेरिएंट भी आ सकता है, जिसमें दूसरी पंक्ति में कैप्टन सीटें होंगी। इलेक्ट्रिक कार की कीमत 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास रहने की उम्मीद है।

ट्विटर पोस्ट

कंपनी ने जारी किया टीजर 