महिंद्रा XEV 9S भारत में 27 नवंबर को लॉन्च होगी (तस्वीर: एक्स/@mahindraesuvs)

महिंद्रा XEV 9S EV भारत में 27 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए क्या होंगे फीचर

क्या है खबर?

महिंद्रा एंड महिंद्रा 27 नवंबर को भारत में एक नई XEV 9S EV लॉन्च करने जा रही है। यह INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर निर्मित 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जो XEV 9e और BE 6 को भी सपोर्ट करता है। महिंद्रा XEV 9S एक बोर्न इलेक्ट्रिक SUV होगी, लेकिन इसके अलावा कार निर्माता ने अभी तक इसके बारे में कोई और जानकारी शेयर नहीं की है। माना जा रहा है यह महिंद्रा XUV700 इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन-स्पेक वर्जन हो सकता है।