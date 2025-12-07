नई टाटा सिएरा के 5 वेरिएंट की कीमत घोषित, इस दिन शुरू होगी बुकिंग
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने पिछले दिनों लॉन्च की गई सिएरा SUV के प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर और एडवेंचर प्लस वेरिएंट की कीमतों की घोषणा कर दी है। नई टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर और डिलीवरी अगले साल 15 जनवरी से शुरू होगी। इसको 7 ट्रिम- स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, एक्म्प्लिश्ड और एक्म्प्लिश्ड प्लस में पेश किया है। इनमें से 5 वेरिएंट की कीमत घोषित हो चुकी है, जबकि एक्म्प्लिश्ड और एक्म्प्लिश्ड प्लस की बाद में होगी।
पेट्रोल वेरिएंट्स
कितनी है पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत?
पेट्रोल लाइनअप की शुरुआत 1.5-लीटर रेवोट्रॉन MT स्मार्ट प्लस वेरिएंट से होती है, जिसकी कीमत 11.49 लाख रुपये है, जबकि MT प्योर की 12.99 लाख और DCA प्योर की 14.49 लाख रुपये है। साथ ही MT प्योर प्लस को 14.49 लाख, DCA प्योर प्लस को 15.99 लाख रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा एडवेंचर MT की 15.29 लाख, DCA एडवेंचर की 16.79 लाख, MT एडवेंचर प्लस की 15.99 लाख और 1.5-लीटर हाइपरियन AT एडवेंचर की 17.99 लाख रुपये है।
डीजल वेरिएंट्स
डीजल मॉडल्स के लिए कितनी चुकानी होगी कीमत?
सिएरा के डीजल वेरिएंट की शुरुआत 1.5-लीटर क्रायोजेट MT स्मार्ट से होती है, जिसकी कीमत 12.99 लाख रुपये है। इसके बाद MT प्योर की कीमत 14.49 लाख, ऑटोमैटिक मॉडल AT प्योर की 15.99 लाख रुपये है। साथ ही MT प्योर प्लस की कीमत 15.99 लाख है, जबकि AT प्योर प्लस की 17.49 लाख रुपये है। इसके अलावा MT एडवेंचर की 16.49 लाख, MT एडवेंचर प्लस की 17.19 लाख और AT एडवेंचर प्लस की कीमत 18.49 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) है।