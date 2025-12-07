नई टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी (तस्वीर: एक्स/@vibhusam28)

नई टाटा सिएरा के 5 वेरिएंट की कीमत घोषित, इस दिन शुरू होगी बुकिंग

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने पिछले दिनों लॉन्च की गई सिएरा SUV के प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर और एडवेंचर प्लस वेरिएंट की कीमतों की घोषणा कर दी है। नई टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर और डिलीवरी अगले साल 15 जनवरी से शुरू होगी। इसको 7 ट्रिम- स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, एक्म्प्लिश्ड और एक्म्प्लिश्ड प्लस में पेश किया है। इनमें से 5 वेरिएंट की कीमत घोषित हो चुकी है, जबकि एक्म्प्लिश्ड और एक्म्प्लिश्ड प्लस की बाद में होगी।