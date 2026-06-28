टाटा सिएरा EV के इंटीरियर की दिखी झलक, जानिए क्या मिलेंगे फीचर

इंटीरियर

ऐसा होगा सिएरा EV का इंटीरियर

टीजर में डिजिटल में LED-कलर वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नजर आया है, जो हैरियर EV जैसा है। इसके अलावा, 4-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जो इसके ICE वर्जन जैसा ही है। स्टीयरिंग व्हील में ड्यूल-टोन ब्लैक-एंड-व्हाइट फिनिश, ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कॉल रिसीव करने की सुविधा और दूसरे फीचर्स दिए गए हैं। उम्मीद है कि इसमें भी ICE मॉडल जैसा ही 3-स्क्रीन वाला लेआउट होगा। टीजर में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम की झलक दिखाई गई थी।