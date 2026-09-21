टाटा सिएरा डार्क एडिशन में अंदर-बाहर से बदलाव किया गया है

टाटा सिएरा का डार्क एडिशन लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने सिएरा डार्क एडिशन लॉन्च किया है। इस नए एडिशन में SUV का बाहरी हिस्सा काला है, वहीं केबिन की थीम बदली गई है और इसमें खास पर्पल क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं। इसे हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा लेजेंड सीरीज के बाद पेश किया गया है। इन दोनों नए वर्जन के साथ टाटा सिएरा लाइनअप में अब 18 अलग-अलग ट्रिम और एडिशन नामों के तहत 65 वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन शामिल हैं।