टाटा सिएरा का डार्क एडिशन लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने सिएरा डार्क एडिशन लॉन्च किया है। इस नए एडिशन में SUV का बाहरी हिस्सा काला है, वहीं केबिन की थीम बदली गई है और इसमें खास पर्पल क्रोम एक्सेंट दिए गए हैं। इसे हाल ही में लॉन्च हुई सिएरा लेजेंड सीरीज के बाद पेश किया गया है। इन दोनों नए वर्जन के साथ टाटा सिएरा लाइनअप में अब 18 अलग-अलग ट्रिम और एडिशन नामों के तहत 65 वेरिएंट, इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन शामिल हैं।
बदलाव
डार्क एडिशन में क्या किया है बदलाव?
सिएरा डार्क में फ्रिसियन ब्लैक एक्सटीरियर दिया गया है, जो SUV के जाने-पहचाने आकार को बनाए रखते हुए इसे एक डार्क लुक देता है।
इसके अंदर, टाटा ने वायलेट एक्लिप्स थीम पेश की है, जिसमें ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पर्पल क्रोम डिटेलिंग शामिल है।
ये बदलाव केबिन के रंगों और फिनिश पर केंद्रित हैं, जबकि इसमें दिए गए फीचर्स संबंधित वेरिएंट के अनुसार ही हैं। टाटा ने डार्क एडिशन के लिए किसी खास मैकेनिकल बदलाव की घोषणा नहीं की है।
कीमत
कितनी है डार्क एडिशन की कीमत?
यह एडिशन 6 ट्रिम्स- प्योर L,प्योर L (O), प्योर प्लस L, एडवेंचर प्लस L,अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड प्लस में उपलब्ध है।
ट्रिम के आधार पर खरीदार नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ-साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प चुन सकते हैं।
टाटा सिएरा डार्क एडिशन की कीमतें 13.99 लाख रुपये से शुरू होकर 21.59 लाख रुपये (कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। यह मौजूदा मॉडल की तुलना में 20,000 से 35,000 रुपये ज्यादा हैं।