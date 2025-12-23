टाटा सफारी और हैरियर पेट्रोल मॉडल का खुलासा, जानिए कैसा है पावरट्रेन 

पावरट्रेन ऐसा है दोनाें SUVs का पावरट्रेन हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट में हाइपेरियन 1.5-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जिसे ट्यून किया गया है। इस कारण यह 170hp की पावर और 280Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो सिएरा से 10hp और 25Nm अधिक है। बड़ा हुआ आउटपुट दोनों SUVs का आकार बड़ा होने के कारण जरूरी है। हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन पावर के मामले में अपने डीजल वेरिएंट के बराबर हैं। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं।

हैरियर हैरियर में मिलेगा नया फियरलेस अल्ट्रा वेरिएंंट टाटा हैरियर पेट्रोल मॉडल 7 वेरिएंट- स्मार्ट, प्योर एक्स, एडवेंचर एक्स, एडवेंचर एक्स प्लस, फियरलेस एक्स, फियरलेस एक्स प्लस और नया फियरलेस अल्ट्रा में उपलब्ध होगा। टॉप वेरिएंट में सैमसंग का 14-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस, इन-बिल्ट डैश कैम वाला डिजिटल IRVM, व्हाइट और ब्राउन रंग का ड्यूल-टोन इंटीरियर, ऑन-बोर्ड नेविगेशन, ORVMs के लिए मेमोरी फंक्शन, रिवर्सिंग कैमरा के लिए वॉश फंक्शन जैसे फीचर्स मिलते हैं। SUV डार्क, स्टील्थ और रेड डार्क वेरिएंट में भी उपलब्ध है।

