टाटा पंच EV को भारत NCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स की पंच EV ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस इलेक्ट्रिक SUV ने वयस्क यात्रियों की सुरक्षा (एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) और बच्चों की सुरक्षा (चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन) दोनों में 5-स्टार हासिल किए हैं। नई टाटा पंच EV को इसी साल फरवरी में लॉन्च किया गया था, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक बन गई है। इसकी मांग प्रोडक्शन से ज्यादा है।
वयस्क सुरक्षा
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 7वें पायदान पर
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में टाटा पंच EV ने 32 में से 31.09 पॉइंट हासिल किए।
इसने फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.28 और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.80 पॉइंट हासिल किए।
रिपोर्ट से पता चलता है कि साइड इम्पैक्ट टेस्ट में ज्यादातर हिस्सों में अच्छी सुरक्षा मिली। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 31.09/32 के स्कोर के साथ यह अब तक टेस्ट की गई 34 भारतीय कारों में 7वें स्थान पर है।
बाल सुरक्षा
बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी मिले 5-स्टार
पंच EV ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी पास कर लिया। भारत NCAP द्वारा टेस्ट की गई गाड़ी का क्रैश टेस्ट वजन 1,613 किलोग्राम था।
इसने बच्चों की सुरक्षा के मामले में 5-स्टार हासिल किए और 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए।
इसे डायनामिक टेस्ट में पूरे 24 पॉइंट और CRS इंस्टॉलेशन के लिए पूरे 12 पॉइंट मिले। गाड़ी के असेसमेंट से 13 में से 9 पॉइंट और मिले। इसकी कीमत 9.69-12.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।