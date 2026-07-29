टाटा पंच EV को भारत NCAP में मिली 5-स्टार रेटिंग, जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में टाटा पंच EV ने 32 में से 31.09 पॉइंट हासिल किए।

इसने फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.28 और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 15.80 पॉइंट हासिल किए।

रिपोर्ट से पता चलता है कि साइड इम्पैक्ट टेस्ट में ज्यादातर हिस्सों में अच्छी सुरक्षा मिली। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 31.09/32 के स्कोर के साथ यह अब तक टेस्ट की गई 34 भारतीय कारों में 7वें स्थान पर है।