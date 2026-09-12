टाटा पंच EV का फेसलिफ्ट वर्जन इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था

टाटा पंच EV 20,000 रुपये तक महंगी हुई, जानिए कितनी है नई कीमत

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक पंच EV की कीमतें बढ़ा दी हैं। पंच EV का फेसलिफ्ट वर्जन इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था। यह इलेक्ट्रिक कार 6 वेरिएंट में उपलब्ध है और हालिया बढ़ोतरी के बाद ये सभी वेरिएंट महंगे हो गए हैं। EV भारतीय बाजार में XUV 3XO EV, सिट्रोन eC3, MG कॉमेट EV और MG विंडसर EV से मुकाबला करती है।