टाटा पंच EV 20,000 रुपये तक महंगी हुई, जानिए कितनी है नई कीमत
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक पंच EV की कीमतें बढ़ा दी हैं। पंच EV का फेसलिफ्ट वर्जन इस साल फरवरी में लॉन्च किया गया था। यह इलेक्ट्रिक कार 6 वेरिएंट में उपलब्ध है और हालिया बढ़ोतरी के बाद ये सभी वेरिएंट महंगे हो गए हैं। EV भारतीय बाजार में XUV 3XO EV, सिट्रोन eC3, MG कॉमेट EV और MG विंडसर EV से मुकाबला करती है।
बढ़ोतरी
कितनी हुई है कार की कीमत में वृद्धि?
कार निर्माता पंच EV को 30kWh और 40kWh बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश करती है। 30kWh बैटरी पैक वाले वेरिएंट्स में स्मार्ट और स्मार्ट प्लस शामिल हैं।
इन वेरिएंट्स की कीमतें 10,000 रुपये बढ़ाई गई हैं। बाकी 40kWh वाले वेरिएंट्स हैं, जो 20,000 रुपये महंगे हो गए हैं।
इन वेरिएंट्स में स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस S शामिल हैं। केवल स्मार्ट प्लस में ही 30kWh और 40kWh बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं।
कीमत
अब कितनी है कार की नई कीमत?
कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद पंच EV का बेस वेरिएंट 9.79 लाख रुपये में मिल रहा है। इसके बाद स्मार्ट प्लस 30kWh वेरिएंट है, जो अब 10.39 लाख रुपये में उपलब्ध है।
स्मार्ट प्लस का 40kWh वेरिएंट 11.19 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है। पंच EV एडवेंचर 40kWh वेरिएंट की कीमत अब 11.94 लाख रुपये है।
एम्पावर्ड 40kWh वेरिएंट 12.69 लाख रुपये में उपलब्ध है। टॉप-स्पेक एम्पावर्ड प्लस S वेरिएंट की कीमत 12.99 लाख रुपये है।