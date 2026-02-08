टाटा पंच EV फेसलिफ्ट का लुक आया सामने, जानिए क्या किया बदलाव 

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट में हैरियर जैसा लुक मिलेगा

क्या है खबर?

दिग्गज कार निर्माता टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट के बाहरी डिजाइन का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है। सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर की गई पहली टीजर इमेज में अपडेटेड इलेक्ट्रिक SUV की बदली हुई स्टाइलिंग और नए रंग की झलक मिलती है। नई टाटा पंच EV के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किया गया है और ग्रिल को पहले से ज्यादा आकर्षक लुक दिया गया है। पंच EV फेसलिफ्ट मॉडल 20 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा।