बिक्री के लिहाज से टाटा मोटर्स के लिए कैसा गुजरा नवंबर? जानिए फायदा हुआ या नुकसान 

EV सेगमेंट

EV सेगमेंट में हुई 50 फीसदी से ज्यादा वृद्धि

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री 7,911 रही, जो एक साल पहले बेची गई 5,202 की तुलना में 52 फीसदी अधिक है। इस सेगमेंट में कंपनी के नए मॉडल्स के आने के कारण दबदबा बढ़ा है, जिसमें हाल ही में टाटा हैरियर EV को जोड़ा गया है। ICE और EVs को मिलाकर कुल बिक्री 59,199 रही है, जो पिछले साल नवंबर की बिकीं 47,117 के मुकाबले 25.64 फीसदी अधिक है।