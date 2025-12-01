बिक्री के लिहाज से टाटा मोटर्स के लिए कैसा गुजरा नवंबर? जानिए फायदा हुआ या नुकसान
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने नवंबर में 59,199 गाड़ियों की कुल बिक्री (घरेलू और निर्यात) दर्ज की है, जो पिछले साल इसी महीने में बेची गई 47,117 की तुलना में सालाना 25.6 फीसदी की वृद्धि है। सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू बाजार में कारों की बिक्री नवंबर, 2024 की 47,063 से 22 फीसदी बढ़कर 57,436 हो गई। सबसे ज्यादा बढ़त अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखने को मिला है, जहां पिछले साल केवल 54 गाड़ियों को निर्यात हुआ, जो बढ़कर 1,763 हो गया है।
EV सेगमेंट
EV सेगमेंट में हुई 50 फीसदी से ज्यादा वृद्धि
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बिक्री 7,911 रही, जो एक साल पहले बेची गई 5,202 की तुलना में 52 फीसदी अधिक है। इस सेगमेंट में कंपनी के नए मॉडल्स के आने के कारण दबदबा बढ़ा है, जिसमें हाल ही में टाटा हैरियर EV को जोड़ा गया है। ICE और EVs को मिलाकर कुल बिक्री 59,199 रही है, जो पिछले साल नवंबर की बिकीं 47,117 के मुकाबले 25.64 फीसदी अधिक है।
कमर्शियल वाहन
कमर्शियल वाहनों का ऐसा रहा प्रदर्शन
यात्री वाहनों (PVs) की एक शानदार श्रृंखला के साथ कंपनी कमर्शियल वाहन (CV) सेगमेंट में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है। नवंबर में इस सेगमेंट में कुल 35,539 वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले साल इसी महीने में बेचे गए 27,636 की तुलना में 29 फीसदी की भारी वृद्धि दर्शाता है। SCV कार्गो और पिकअप की बिक्री भी पिछले साल की 11,201 से 19 फीसदी बढ़कर 13,327 हो गई।