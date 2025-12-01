मारुति सुजुकी ने दर्ज की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री, अक्टूबर का रिकॉर्ड तोड़ा 

मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में पिछले महीने ऑल्टो, S-प्रेसो, बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और मारुति वैगनआर जैसे लोकप्रिय मॉडल्स की संयुक्त बिक्री 85,273 रही, जो नवंबर, 2024 की 71,123 से अधिक है। दूसरी तरफ यूटिलिटी व्हीकल्स में शामिल- ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी, विक्टर और XL6 की बिक्री 72,498 रही है। यह पिछले साल की 59,003 बिक्री से काफी ज्यादा है। ईको वैन की बिक्री 13,200 रही, जबकि एक साल पहले यह 10,589 थी।

निर्यात

निर्यात में 60 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी

मारुति के हल्के कमर्शियल व्हीकल्स (LCV), सुपर कैरी ने नवंबर, 2024 में 2,926 बिक्री की तुलना में 3,622 का योगदान दिया। कंपनी ने टोयोटा को भी 8,371 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल की 8,660 से थोड़ी कम हैं। PV, LCV और दूसरी कंपनी बेची गए वाहनों की कुल संख्या 1.82 लाख रही। इसके अलावा निर्यात एक साल पहले के 28,633 से बढ़कर 46,057 हो गया। नवंबर की कुल मासिक बिक्री अक्टूबर की 2.2 लाख से आगे निकल गई है।