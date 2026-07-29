बाढ़ के कारण टाटा मोटर्स ने गुजरात में रोका उत्पादन, इन कारों के आपूर्ति होगी प्रभावित

गुजरात में टाटा के 2 प्लांट हैं और दोनों ही साणंद में स्थित हैं, जो अहमदाबाद से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है।

हाल ही में इस इलाके में भारी बारिश हुई, जिसमें कुछ जगहों पर 24 घंटों के भीतर लगभग 300 से 500mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

टाटा बाढ़ से हुए कुल नुकसान का आकलन कर रही है। उसके पास बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त इंश्योरेंस पॉलिसी है।