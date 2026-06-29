इवेको को खरीदकर टाटा मोटर्स बन जाएगी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता

सौदा दूसरी तिमाही में पूरा होने की उम्मीद

यह सौदा वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2026) तक पूरा होने की उम्मीद है, बशर्ते इसके लिए जरूरी मंजूरियां मिल जाएं।

इसी बीच, टाटा के CV कारोबार ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का राजस्व 83,855 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 10 फीसदी ज्यादा है। बिक्री में भी 13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने इस प्रदर्शन को मजबूत और टिकाऊ बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ी है और मुनाफा भी बेहतर हुआ है। बोर्ड ने शेयरधारकों के लिए 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की सिफारिश भी की है।