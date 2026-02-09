टाटा-JLR के नए प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया है

टाटा-JLR के नए प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन, जानिए कौन-सा है पहला मॉडल

क्या है खबर?

टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु के रानीपेट जिले के पनापक्कम स्थित अपने नए प्लांट में जगुआर लैंड रोवर (JLR) मॉडल का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस कारखाने से निकलने वाला पहला मॉडल रेंज रोवर इवोक लग्जरी SUV है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस प्लांट का उद्घाटन किया और पहली कार को कुछ दूरी तक चलाया। हुंडई, रेनो, निसान, BMW और विनफास्ट के बाद टाटा-JLR राज्य में कार उत्पादन करने वाली छठी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई।