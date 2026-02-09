टाटा-JLR के नए प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन, जानिए कौन-सा है पहला मॉडल
क्या है खबर?
टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु के रानीपेट जिले के पनापक्कम स्थित अपने नए प्लांट में जगुआर लैंड रोवर (JLR) मॉडल का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस कारखाने से निकलने वाला पहला मॉडल रेंज रोवर इवोक लग्जरी SUV है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस प्लांट का उद्घाटन किया और पहली कार को कुछ दूरी तक चलाया। हुंडई, रेनो, निसान, BMW और विनफास्ट के बाद टाटा-JLR राज्य में कार उत्पादन करने वाली छठी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई।
योजना
प्लांट को लेकर क्या है कंपनी की योजना?
सितंबर, 2024 में टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में इस वाहन निर्माण प्लांट का निर्माण शुरू किया था। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 25 लाख से अधिक होने का अनुमान है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगले 5-7 सालों में उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में प्लांट के लिए 900 करोड़ रुपये का निवेश आवंटित किया गया है, जिसका लक्ष्य 20,000 रेंज रोवर का निर्माण करना है। इस प्लांट पर कुल 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
रेंज रोवर इवोक
रेंज रोवर इवोक की क्या है खासियत?
रेंज रोवर इवोक पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों के लिए माइल्ड-हाइब्रिड विकल्प प्रदान करती है। इसमें एक 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (250hp/365Nm) और दूसरा 2.0-लीटर डीजल इंजन (204hp/430Nm) मिलता है। दोनों वेरिएंट ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से लैस हैं और इनमें स्टैंडर्ड तौर पर 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। वर्तमान में रेंज रोवर इवोक की शुरुआती कीमत 64.86 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह मर्सिडीज-बेंज GLA और BMW X1 को टक्कर देती है।