टाटा और स्टेलेंटिस के बीच हुआ नया समझौता, जानिए क्या है इसका उद्देश्य

समझौते के तहत दोनों कंपनियां भारत और विदेशों में सहयोग के अवसरों का मूल्यांकन करेंगी। इसके तहत स्टेलेंटिस की वैश्विक विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और टाटा की स्थानीय बाजार क्षमताओं का लाभ उठाया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माता अपने विनिर्माण क्षेत्रों और सप्लाई चेन का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि भारत घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

FIAPL

प्लांट में हर साल बन रहीं 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां

FIAPL के माध्यम से संचालित इस साझेदारी ने अपनी स्थापना के बाद से 13.7 करोड़ से अधिक कारों का उत्पादन किया है और वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 2.22 लाख वाहनों का निर्माण करती है। इसमें लगभग 5,000 लोग कार्यरत हैं और पुणे के निकट रंजंगांव में वाहन और पावरट्रेन प्लांट संचालित है। यहां जीप के 4 मॉडल और टाटा मोटर्स की 3 कारों काे बनाया जाता है। प्लांट से जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसे बाजारों में निर्यात भी होता है।