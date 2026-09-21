स्टेलेंटिस ने SAIPL में HMFCL की बची हुई हिस्सेदारी भी खरीद ली है

स्टेलेंटिस ने सिट्रॉन इंडिया प्लांट में खरीदा पूरा मालिकाना हक, अब उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

क्या है खबर?

स्टेलेंटिस ने स्टेलेंटिस ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAIPL) में सीके बिड़ला ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान मोटर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HMFCL) की बची हुई हिस्सेदारी खरीद ली है। इसके साथ ही उसने इस संयुक्त उद्यम (JV) और तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में स्थित सिट्रॉन के असेंबली प्लांट का 100 फीसदी मालिकाना हक हासिल कर लिया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के जरिए हुए इस लेन-देन से स्टेलंटिस और सीके बिड़ला ग्रुप के बीच 2017 में शुरू हुआ JV पूरा हो गया है।