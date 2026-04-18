स्कोडा कुशाक का पुराना मॉडल छूट के साथ उपलब्ध है

स्कोडा की पुरानी कुशाक पर मिल रही 3 लाख रुपये तक की छूट, जानिए मॉडलवार ऑफर

क्या है खबर?

स्कोडा ने हाल ही में अपनी कुशाक SUV का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसमें बाहरी डिजाइन में मामूली बदलाव और फीचर्स में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ कार निर्माता स्कोडा कुशाक का पुराना मॉडल भी बेच रही है, जिस पर जबरदस्त छूट दी जा रही है। इसके अलावा, स्कोडा के अन्य मॉडल जैसे कोडियाक, स्लाविया और काइलाक पर भी आकर्षक ऑफर उपलब्ध हैं। आइये जानते हैं स्कोडा के मॉडल्स पर कितनी छूट दी जा रही है।