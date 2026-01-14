समुद्री तट और भारी ट्रैफिक वाले शहरों में क्यों कम होती है पुरानी कारों की कीमत?
क्या है खबर?
भारत में यूज्ड कारों का बड़ा बाजार है। कई लोग बजट की कमी के कारण पुरानी गाड़ी के जरिए अपना सपना पूरा करते हैं, जबकि विक्रेताओं भी इसका फायदा होता है। पुरानी कार की रीसेल वैल्यू कई कारकों पर निर्भर करती है। समुद्री इलाके और भारी ट्रैफिक वाले शहरों के लोगों की शिकायत रहती है कि पुरानी हो चुकी कार को बेचते हुए कीमत काफी कम मिलती है। आइये जानते हैं इन परिस्थितियाें रीसेल वैल्यू पर क्या असर पड़ता है।
समुद्री हवा
समुद्री हवा का पड़ता है यह असर
कार की कीमत तय करने में कई परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, जिनमें से एक परिस्थिति समुद्री हवा होती है। समुद्री इलाके में रहने वालों की कारों की उम्र अन्य क्षेत्र के मुकाबले कम हो सकती है। इसके लिए समुद्री हवा जिम्मेदार होती है, क्योंकि इसमें नमक और नमी की मात्रा ज्यादा होती है। यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती है, जिससे जंग तेजी से लगती है। पेंट हटने पर जंग से वह हिस्सा खराब हो जाता है।
ट्रैफिक
ट्रैफिक से कार को होगा यह नुकसान
किसी कार को ज्यादा ट्रैफिक के बीच चलाया जाता है तो उसकी कीमत पर बुरा असर हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक के कारण लगने वाले स्क्रैच होते हैं। भीड़-भाड़ में दूसरे वाहन चालक की लापरवाही के कारण गाड़ी को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। क्लच और ब्रेक के बार-बार उपयोग से इंजन के साथ ही ब्रेक और सस्पेंशन पर भी बुरा असर होता है। रखरखाव का खर्चा बढ़ने के साथ रीसेल वैल्यू घट जाती है।