यूज्ड कारों की कीमत कई परिस्थितियों के कारण कम हो सकती है

समुद्री तट और भारी ट्रैफिक वाले शहरों में क्यों कम होती है पुरानी कारों की कीमत?

क्या है खबर?

भारत में यूज्ड कारों का बड़ा बाजार है। कई लोग बजट की कमी के कारण पुरानी गाड़ी के जरिए अपना सपना पूरा करते हैं, जबकि विक्रेताओं भी इसका फायदा होता है। पुरानी कार की रीसेल वैल्यू कई कारकों पर निर्भर करती है। समुद्री इलाके और भारी ट्रैफिक वाले शहरों के लोगों की शिकायत रहती है कि पुरानी हो चुकी कार को बेचते हुए कीमत काफी कम मिलती है। आइये जानते हैं इन परिस्थितियाें रीसेल वैल्यू पर क्या असर पड़ता है।