मारुति सुजुकी से लेकर टोयोटा तक, जानिए 5-शीर्ष कंपनियों की जून में बिक्री

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टाटा मोटर्स: इलेक्ट्रिक कारों को मिले जबरदस्त ग्राहक

टाटा मोटर्स की सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, उसने जून में 69.41 फीसदी बढ़त के साथ 63,083 की बिक्री दर्ज की है, जिसमें से 62,076 घरेलू बाजार में बेची गई है। यह पिछले साल जून के मुकाबले 67.40 फीसदी ज्यादा है, जबकि निर्यात 1,000 के आंकड़े को पार कर गया। कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा मासिक EV बिक्री हासिल की है। इस दौरान 14,800 इलेक्ट्रिक कारें बेची गई, जो जून, 2025 में बिकीं 5,228 से 183 फीसदी ज्यादा है।