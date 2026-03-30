रॉयल एनफील्ड का उत्पादन प्रभावित हो सकता है

गैस की कमी के कारण रॉयल एनफील्ड के उत्पादन पर पड़ेगा असर, शेयरों में आई गिरावट

क्या है खबर?

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने मौजूदा अमेरिका-ईरान युद्ध से उत्पन्न गैस आपूर्ति की संभावित कमी की स्थिति बनी रहने पर निकट भविष्य में रॉयल एनफील्ड का उत्पादन बाधित होने की संभावना जताई है। साथ ही कहा कि यूरोप, अमेरिका और थाईलैंड जैसे क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाएं कम हुई हैं। इन स्थितियों के चलते सोमवार सुबह आइशर मोटर्स के शेयरों में 0.7 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि पिछले एक महीने में कीमत 13.5 फीसदी घटी है।