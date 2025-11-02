रॉयल एनफील्ड ने दर्ज की अब तक सर्वाधिक मासिक बिक्री, जानिए कितनी बाइक्स बिकीं 

पिछले महीने 1.24 लाख में 350cc और 350cc से अधिक क्षमता की बाइक्स की घरेलू बाजार में बिक्री और निर्यात शामिल है। इनमें रॉयल एनफील्ड की 350cc बाइक्स की 1.10 बिक्री शामिल, जो पिछले साल बेची गई 96,837 से 14.5 फीसदी ज्यादा थी। कुल बिक्री में इनका योगदान 88.73 फीसदी था। सितंबर में इस इंजन क्षमता की 1.07 लाख की बिक्री हुई, जो मासिक आधार पर 3.16 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।

350cc+ सेगमेंट

ऐसी रही 350cc से ऊपर की बाइक्स की बिक्री

कुल बिक्री में 11.27 फीसदी का योगदान देते हुए 350cc से ऊपर की बाइक्स की बिक्री 14,077 रही, जिनमें 440cc, 450cc और 650cc बाइक शामिल हैं। यह सालाना आधार पर 2.48 फीसदी की मामूली वृद्धि थी, लेकिन मासिक आधार पर 16.46 फीसदी की गिरावट देखी गई। घरेलू बिक्री 93.51 फीसदी के योगदान साथ 1.16 लाख रही, जिसमें सालाना आधार पर 14.68 फीसदी की वृद्धि मिली। निर्यात ने 8,107 बाइक्स के साथ कुल बिक्री में 6.49 फीसदी का योगदान दिया।