रॉयल एनफील्ड ने दर्ज की अब तक सर्वाधिक मासिक बिक्री, जानिए कितनी बाइक्स बिकीं
क्या है खबर?
पिछले महीने ऑटोमोबाइल कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की और रॉयल एनफील्ड की सेल्स रिपोर्ट भी इससे अलग नहीं रही। कंपनी की कुल बिक्री पिछले साल अक्टूबर की 1.10 लाख से 13 फीसदी बढ़कर 1.24 लाख हो गई। यह सितंबर में बेची गई मोटरसाइकिल से 623 ज्यादा है। बिक्री में इस बढ़ोतरी के लिए फेस्टिव ऑफर के साथ-साथ GST में कटाैती के कारण बाइक्स की कीमत में आई गिरावट भी जिम्मेदार है।
350cc सेगमेंट
कैसा रहा 350cc बाइक्स का प्रदर्शन?
पिछले महीने 1.24 लाख में 350cc और 350cc से अधिक क्षमता की बाइक्स की घरेलू बाजार में बिक्री और निर्यात शामिल है। इनमें रॉयल एनफील्ड की 350cc बाइक्स की 1.10 बिक्री शामिल, जो पिछले साल बेची गई 96,837 से 14.5 फीसदी ज्यादा थी। कुल बिक्री में इनका योगदान 88.73 फीसदी था। सितंबर में इस इंजन क्षमता की 1.07 लाख की बिक्री हुई, जो मासिक आधार पर 3.16 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।
350cc+ सेगमेंट
ऐसी रही 350cc से ऊपर की बाइक्स की बिक्री
कुल बिक्री में 11.27 फीसदी का योगदान देते हुए 350cc से ऊपर की बाइक्स की बिक्री 14,077 रही, जिनमें 440cc, 450cc और 650cc बाइक शामिल हैं। यह सालाना आधार पर 2.48 फीसदी की मामूली वृद्धि थी, लेकिन मासिक आधार पर 16.46 फीसदी की गिरावट देखी गई। घरेलू बिक्री 93.51 फीसदी के योगदान साथ 1.16 लाख रही, जिसमें सालाना आधार पर 14.68 फीसदी की वृद्धि मिली। निर्यात ने 8,107 बाइक्स के साथ कुल बिक्री में 6.49 फीसदी का योगदान दिया।