रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली C6 का हुआ खुलासा, जानिए कितनी देगी रेंज

रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली C6 का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है। इस मॉडल को सबसे पहले EICMA 2024 में प्रदर्शित किया गया था और तब से इसे सड़कों पर परीक्षण करते हुए देखा गया है। इसे भारत में 10 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन एक नए प्लेटफॉर्म पर बना है और इसमें 3.91kWh की लिथियम-आयन बैटरी लगी है, जो 154 किलोमीटर की IDC प्रमाणित रेंज देती है।

वजन 124 किलोग्राम है बाइक का वजन रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन द्वितीय विश्व युद्ध के समय की फ्लाइंग फ्ली से प्रेरित है। इसमें आगे की तरफ एक अनोखा गर्डर फोर्क है, जबकि पीछे का सस्पेंशन 100/110mm (आगे/पीछे) की ट्रैवल वाला एक पारंपरिक मोनोशॉक है। बाइक की सीट की ऊंचाई 823mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 207mm है, जबकि कर्ब वेट 124 किलोग्राम है। इसलिए कम हाइट वाले राइडर्स को भी इसे चलाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

फीचर्स इन खासियतों के साथ आएगी फ्लाइंग फ्ली C6 आगामी मोटरसाइकिल में दोनों सिरों पर 90 सेक्शन वाले ट्यूबलेस टायर्स के साथ 19-इंच के पहिए लगे हैं। यह सेटअप सामान्य से संकरा है, लेकिन रेंज के लिहाज से बेहतर हो सकता है। बाइक में ब्रेकिंग के लिए आगे 260mm और पीछे 220mm की डिस्क दी गई है। दोनों में लीन-सेंसिटिव ड्यूल-चैनल ABS लगा है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, जिसे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले गोल टच-इनेबल्ड TFT डैशबोर्ड के जरिए नियंत्रित किया जाता है।

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