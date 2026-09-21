रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में सफेद रंग ने लंबे समय बाद वापसी की है

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का सिग्नेचर व्हाइट कलर विकल्प लॉन्च, जानिए कैसा है लुक

क्या है खबर?

दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 के लिए एक नया सिग्नेचर व्हाइट कलर विकल्प लॉन्च किया है। यह नया शेड मोटरसाइकिल की प्राइस रेंज में सबसे ऊपर मौजूद एमराल्ड कलर के साथ शामिल हो गया है और फेस्टिव सीजन से पहले खरीदारों को एक और विकल्प देता है। सफेद रंग पहले पुराने जेनरेशन वाले क्लासिक मॉडल में उपलब्ध था। अब इसकी वापसी से यह रंग पहली बार J-सीरीज क्लासिक 350 में भी आ गया है।