रेनो ब्रिजर कॉन्सेप्ट को दमदार लुक दिया गया है (तस्वीर: एक्स/@shreemallatheru)

रेनो ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट से उठाया पर्दा, भारत में अगले साल होगी लॉन्च

क्या है खबर?

रेनो ने अपने ब्रिजर कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा दिया है, जो एक नई कॉम्पैक्ट SUV की झलक पेश करता है और भारत के लिए ब्रांड की भविष्य की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कंपनी ने पुष्टि की है कि भारत में इसका उत्पादन 2027 में शुरू होगा, जो इसका प्राथमिक बाजार होने के साथ-साथ वैश्विक निर्यात केंद्र बनेगा। ब्रिजर 4-मीटर से कम लंबाई वाली SUV सेगमेंट में अपनी विशिष्ट स्टाइल और व्यावहारिक केबिन स्पेस के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी।