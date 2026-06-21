दुर्घटना के बाद कुछ गलतियों के कारण आपकी कार का बीमा क्लेम अटक सकता है

दुर्घटना के बाद भी नहीं मिलेगा कार का बीमा क्लेम, जानिए क्या हैं इसकी वजह

क्या है खबर?

जब आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसमें हुए नुकसान की भरपाई के लेकर पहला ध्यान बीमा क्लेम पर ही जाता है। इसके लिए ही आप हर साल प्रीमियम भरते हैं, जिससे मुसीबत के समय आर्थिक मदद मिल सके। कई बार जरूरत के बावजूद आपका क्लेम खारिज हो जाता है, जिसके पीछे की वजह छोटी-छोटी गलतियां या नियमों की अनदेखी होती है। आइए जानते हैं किन-किन कारणों से आपकी दुर्घटनाग्रस्त कार का बीमा क्लेम अटक सकता है।