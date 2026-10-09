दिल्ली-NCR में 2040 तक बंद हो सकती हैं पेट्रोल-डीजल गाड़ियां, जानें क्या है योजना

समिति ने दिल्ली-NCR में चल रही उन गाड़ियों को तुरंत हटाने की सिफारिश की है, जो BS-4 से नीचे के उत्सर्जन मानकों का पालन करती हैं।

इसके लिए दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के दिशा-निर्देशों का पालन करने की बात कही गई है। समिति का मानना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से वाहनों से निकलने वाला धुआं कम किया जा सकता है।

इससे प्रदूषण घटाने के साथ पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम हो सकती है।