कार कंपनियों के ऐप्स से लीक हो रहा निजी डाटा

कार कंपनियों के ऐप्स से लीक हो रहा निजी डाटा, तीसरी कंपनियों तक पहुंच रही जानकारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:08 am Oct 12, 202609:08 am

क्या है खबर?

कार बनाने वाली कई कंपनियों के मोबाइल ऐप्स से गाड़ी की पहचान और मालिक की निजी जानकारी दूसरी कंपनियों तक पहुंचने का मामला सामने आया है। नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के अध्ययन में अक्टूबर, 2024 से अगस्त, 2025 के बीच 21 कारों और 30 ऐप्स की जांच की गई। इसमें पाया गया कि 19 कारों ने कम से कम एक बाहरी कंपनी को डाटा भेजा। 30 में से 28 ऐप्स ने विज्ञापन या डाटा का विश्लेषण करने वाली कंपनियों से संपर्क किया।