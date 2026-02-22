ओमेगा सेकी ला रही AC और सनरूफ वाला इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेटेंट हुआ लीक

ओमेगा सेकी एयर कंडीशनर और सनरूफ से लैस इलेक्ट्रिक रिक्शा लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पेटेंट दाखिल किया गया है। इससे पहले कंपनी ने 2023 ऑटो एक्सपो में 'म्यूज' इलेक्ट्रिक रिक्शा का प्रदर्शन किया था। इसका मूल विचार एक तिपहिया वाहन की व्यावहारिकता और किफायती कीमत को बनाए रखते हुए समग्र अनुभव को बेहतर बनाना है। पेटेंट दाखिल किए जाने से लगता है कि जल्द ही इसे लॉन्च किया जा सकता है।

डिजाइन ऐसा है रिक्शे का डिजाइन डिजाइन की बात करें तो इस 4-डोर इलेक्ट्रिक रिक्शा में झुकी हुई विंडशील्ड और बड़ा शीशा लगा है, जो चालक और यात्रियों को अधिक आरामदायक अनुभव प्रदान करता है। रिक्शा में गोलाकार LED हेडलाइट्स, दरवाजे में फ्लैप वाले हैंडल, पीछे एक सपाट बूट लिड, बड़ी विंडस्क्रीन और वर्टीकल लगे लाइटिंग एलिमेंट हैं और स्पेयर टायर बूट एरिया में रखा है। यातायात का व्यापक दृश्य के लिए छत पर लंबा रियर-व्यू मिरर लगा है, जो लग्जरी बसों में मिलता है।

इंटीरियर इंटीरियर में मिलेंगी ये सुविधाएं ऑटो एक्सपो में इस रिक्शा के अंदर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस चार्जर जैसी कई प्रीमियम सुविधाएं देखने को मिलीं। हैंडलबार के नीचे स्थित पैनल में AC सहित कई कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें साधारण ड्राइवर सीट दी गई है, जिस पर गद्देदार पैडिंग है। पीछे की बेंच सीट 3 यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है। छत पर रियर AC वेंट और चौकोर आकार की फिक्स्ड ग्लास रूफ भी दी गई है।

Advertisement