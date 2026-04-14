ओला S1 X+ में 4680 भारत सेल का उपयोग किया गया है

ओला S1 X+ 5.2kWh स्कूटर लॉन्च, 320 किलोमीटर की रेंज का दावा

क्या है खबर?

ओला इलेक्ट्रिक ने S1 X+ 5.2kWh स्कूटर लॉन्च कर अपने लाइनअप का विस्तार किया है। यह नया वेरिएंट S1 X रेंज में सबसे ऊपर है। इसमें एक बड़ी बैटरी पैक दिया है, जिससे रेंज और समग्र प्रदर्शन में सुधार होने का दावा किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक प्रमुख विशेषता ओला द्वारा विकसित 4680 भारत सेल का उपयोग है। कंपनी का दावा है कि यह IDC प्रमाणित 320 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है।