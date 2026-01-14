ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक पर छूट की पेशकश की है

ओला ने की मुहूर्त महोत्सव अभियान की घोषणा, इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक पर मिलेगी छूट

क्या है खबर?

ओला इलेक्ट्रिक ने मुहूर्त महोत्सव अभियान को फिर से शुरू किया है, जिसमें भारत सेल इंजन से चलने वाले अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर अब तक की सबसे आकर्षक छूट पेश की जा रही है। यह सीमित अवधि का अभियान 14 जनवरी से शुरू होकर 2 दिनों तक चलेगा और चुनिंदा स्टोर्स पर ही उपलब्ध होगा। इस अभियान में ओला S1 प्रो प्लस और रोडस्टर X प्लस शामिल हैं। साथ ही रोडस्टर X प्लस की डिलीवरी शुरू की है।