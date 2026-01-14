ओला ने की मुहूर्त महोत्सव अभियान की घोषणा, इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक पर मिलेगी छूट
क्या है खबर?
ओला इलेक्ट्रिक ने मुहूर्त महोत्सव अभियान को फिर से शुरू किया है, जिसमें भारत सेल इंजन से चलने वाले अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर अब तक की सबसे आकर्षक छूट पेश की जा रही है। यह सीमित अवधि का अभियान 14 जनवरी से शुरू होकर 2 दिनों तक चलेगा और चुनिंदा स्टोर्स पर ही उपलब्ध होगा। इस अभियान में ओला S1 प्रो प्लस और रोडस्टर X प्लस शामिल हैं। साथ ही रोडस्टर X प्लस की डिलीवरी शुरू की है।
बचत
ऑफर के तहत क्या होगा फायदा?
ओला अपग्रेड चुनने वाले मौजूदा ग्राहकों को 20,000 रुपये का बोनस देगी, जबकि पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चुनने वाले 15,000 रुपये का एक्सचेंज लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान 5.2kWh वाले S1 प्रो प्लस की कीमत 35,000 रुपये की छूट के साथ 1.39 लाख रुपये है। 9.1kWh बैटरी वाली रोडस्टर X प्लस की 40,000 रुपये की छूट के साथ 1.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होगी। दोनों मॉडल 4680 भारत सेल से संचालित हैं।
शक्ति रेंज
शक्ति रेंज पर मिलेगा फायदा
मुहूर्त महोत्सव के तहत ओला शक्ति रेंज के लिए विशेष कीमत घोषित की गई है, जो घरों, खेतों, व्यवसायों में बिजली बैकअप के रूप में कार्य करने वाला बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम है। निर्धारित मुहूर्त समय स्लॉट के तहत ग्राहक 1 लाख रुपये तक के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति 1.5kWh वाला वेरिएंट सिर्फ 10,000 रुपये में उपलब्ध होगा, जबकि 5.2kWh वाले वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये है। टॉप-स्पेक 9.1kWh को 99,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।