अक्टूबर में कार निर्माता कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है

मारुति सुजुकी से लेकर किआ मोटर्स तक, मासिक बिक्री में बनाया रिकॉर्ड

क्या है खबर?

कार निर्माताओं ने रविवार (1 नवंबर) को अपने अक्टूबर के मासिक सेल्स रिपोर्ट का खुलासा कर दिया है। इस अवधि में मारुति सुजुकी ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर कंपनी और किआ ने भी पिछले महीने बिक्री में रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि, टोयाटा की घरेलू बिक्री में गिरावट दर्ज हुई है। आइए जानते हैं 5 दिग्गज कंपनियों के बिक्री आंकड़े कैसे रहे।