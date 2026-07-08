निसान टेक्टॉन भारत में कॉम्पैक्ट SUV क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करेगी

निसान टेक्टॉन भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे फीचर्स

क्या है खबर?

जापानी कार निर्माता निसान गुरुवार (9 जुलाई) को भारत में अपनी टेक्टॉन कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने जा रही है। इसके आने के बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में 4 मॉडल हो जाएंगे। 2023 में किक्स के बंद होने के बाद यह आने वाली SUV इस सेगमेंट में निसान की वापसी का संकेत है और भारतीय बाजार के लिए कंपनी की नई प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। आइए जानते हैं आगामी निसान टेक्टॉन में क्या कुछ मिलने की उम्मीद है।