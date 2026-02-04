निसान ग्रेविटे MPV 17 फरवरी को होगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे फीचर्स
क्या है खबर?
निसान 2026 में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। उसने ग्रेविट MPV लॉन्च तारीख की घोषणा कर दी है, जो 17 फरवरी को दस्तक देगी। इससे पहले यह घोषणा की गई थी कि निसान ग्रेविटे 21 जनवरी को लॉन्च होगी। कुछ ऐसा ही टेक्टन SUV के साथ भी हुआ है, जिसे बुधवार (4 फरवरी) को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कार निर्माता इसे भी स्थगित कर दिया है और अब यह ग्रेविटे के बाद लॉन्च होगी।
डिजाइन
ऐसा होगा नई ग्रेविटे का लुक
निसान की यह MPV रेनो ट्राइबर का रीबैज वर्जन है, क्योंकि इसमें तीसरी पंक्ति के हेडस्पेस के लिए रूफलाइन में दिए गए कर्व सहित उसी तरह का सिल्हूट लिया गया है। यह अपने विशिष्ट फ्रंट डिजाइन, लाइटिंग एलिमेंट्स, व्हील्स और इंटीरियर्स के साथ अलग होगी। इसमें बड़ी ग्रिल, LED DRLs के साथ अनोखी LED हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स और मस्कुलर लुक के लिए तराशा हुआ बोनट, स्टाइलिश व्हील कवर के साथ स्टील व्हील्स मिलेंगे, जो अलॉय व्हील्स जैसा लुक देते हैं।
फीचर
इन सुविधाओं के साथ आएगी अर्टिगा
इंटीरियर की बात करें तो ग्रेविटे में एक खास डैशबोर्ड हो सकता है, जिसमें विशेष फीचर्स और आरामदायक सुविधाएं होंगी। यह बड़ी टचस्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, रियर सीट ब्लोअर, AC वेंट, रिमूवेबल थर्ड-रो सीट्स के साथ आएगी। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (72ps/96Nm) और 5-स्पीड MT या 5-स्पीड AMT का विकल्प मिलेगा। इस लेटेस्ट कार की शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास हो सकती है।