निसान ग्रेविटे को पहले 21 जनवरी को लॉन्च किया जाना था

निसान ग्रेविटे MPV 17 फरवरी को होगी लॉन्च, जानिए क्या मिलेंगे फीचर्स

क्या है खबर?

निसान 2026 में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। उसने ग्रेविट MPV लॉन्च तारीख की घोषणा कर दी है, जो 17 फरवरी को दस्तक देगी। इससे पहले यह घोषणा की गई थी कि निसान ग्रेविटे 21 जनवरी को लॉन्च होगी। कुछ ऐसा ही टेक्टन SUV के साथ भी हुआ है, जिसे बुधवार (4 फरवरी) को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कार निर्माता इसे भी स्थगित कर दिया है और अब यह ग्रेविटे के बाद लॉन्च होगी।