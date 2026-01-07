NHAI ने सड़क निर्माण में बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री नायडू ने दी जानकारी 

NHAI ने सड़क निर्माण में बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री नायडू ने दी जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण सड़क गलियारे के निर्माण में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसकी जानकारी देते हुए इसे देश और राज्य दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। बेंगलुरु-कडपा-विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे (NH-544G) के वनवोलू-वंकरकुंटा खंड पर ये रिकॉर्ड स्थापित किए गए। राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने 24 घंटे के भीतर लगातार 28.95 लेन-किलोमीटर और 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर यह उपलब्धि हासिल की है।
बयान
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धिक पर क्या कहा?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस उपलब्धि का श्रेय भारत सरकार की दूरदृष्टि और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में आधुनिक सड़क अवसंरचना पर दिए जा रहे निरंतर प्रयासों को दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रिकॉर्ड तोड़ यह कार्य NHAI के कड़े गुणवत्ता मानकों का पूर्णतया अनुपालन करते हुए पूरा किया गया है, जो इंजीनियरिंग की सटीकता और जमीनी स्तर पर समन्वित क्रियान्वयन को दर्शाता है।
योजना
कंपनी की और रिकॉर्ड बनाने की योजना
पहले से ही 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब अपने नाम कर चुकी राजपथ इंफ्राकॉन कंपनी कॉरिडोर के पैकेज 2 और 3 पर 11 जनवरी तक काम जारी रखेगी। कंपनी का लक्ष्य NH-544G के वनवोलू-वंकरकुंटा-ओडुलपल्ले खंड पर 42.2 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली बिटुमिनस सड़क बिछाकर 2 और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना है। इसके साथ ही कम से कम 36,634 मीट्रिक टन निर्माण सामग्री के उपयोग से एक और रिकॉर्ड बनाना है।