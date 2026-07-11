टाटा सिएरा का जुबली एडिशन लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास

फीचर

एडिशन में मिलती हैं ये सुविधाएं

एंट्री-लेवल स्मार्ट प्लस जुबली एडिशन में बाहर और अंदर कई अपग्रेड किए हैं। बाहर से SUV को ज्यादा मजबूत लुक देने के लिए इसमें नया ग्रिल इंसर्ट, टेलगेट क्लैडिंग और रूफ रेल्स दिए हैं। अंदर, सेमी-लेदरेट सीट कवर और 4-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, वायरलेस एंड्राेयड ऑटो/ऐपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है। प्योर जुबली एडिशन में व्हील आर्च क्लैडिंग, पार्सल ट्रे, मैग्नेटिक सनशेड, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील कवर और आगे-पीछे डैशकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं।