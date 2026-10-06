नई स्कोडा स्लाविया में 2 नए रंग विकल्प भी जोड़े गए हैं

नई स्कोडा स्लाविया भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

स्कोडा ने भारत में नई स्लाविया की कीमतें घोषित कर दी हैं। अगस्त में पेश की गई इस अपडेटेड सेडान में नई स्टाइलिंग, अतिरिक्त फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। नई स्कोडा स्लाविया क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटो कार्लो ट्रिम्स में उपलब्ध है। ग्राहकों को डिलीवरी अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, जबकि नया कैपुचीनो बेज रंग दिसंबर से खरीदारों तक पहुंचेगा। इसके अलावा, आर्कटिक सिल्वर के तौर पर नया रंग जोड़ा गया है।