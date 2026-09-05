नई मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट लॉन्च, जानिए किए गए बदलाव और कीमत

डिजाइन के मामले में बलेनो फेसलिफ्ट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं।

इसमें बड़ी नई ग्रिल, नए बंपर, नई जगह पर सुजुकी लोगो, नेक्स्ट्रे LED हेडलाइट डिजाइन, नए LED फॉग लाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील्स और क्रोम हाइलाइट्स हैं।

इंटीरियर में प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, स्मार्टप्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट स्क्रीन, कूलिंग के साथ Qi वायरलेस चार्जिंग पैड, सेमी-लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स, सिल्वर हाइलाइट्स के साथ नई ब्लैक और ब्लू इंटीरियर थीम और स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट दी हैं।