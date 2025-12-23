नई महिंद्रा थार में मिलेगा रॉक्स जैसा डिजाइन, जानिए क्या-क्या होंगे बदलाव 

बदलाव

अपडेटेड थार में मिलेंगे ये बदलाव

थार के पिछले अपडेट में 7 स्लॉट वाली ग्रिल को बॉडी कलर फिनिश, ड्यूल-टोन फ्रंट बंपर, रियर वाइपर और स्पेयर व्हील में इंटीग्रेटेड रियर-व्यू कैमरा शामिल किया था। हाल ही में सामने आई तस्वीरों से बदलावों का संकेत मिलता है, जिनमें C-आकार DRL वाली LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, डबल-स्टैक्ड 6 स्लॉट वाली ग्रिल और नए डायमंड-कट अलॉय व्हील्स (19-इंच) शामिल हैं। अंदर फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, पावर-फोल्डिंग ORVMs, पुश-बटन स्टार्ट और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स के जुड़ने की उम्मीद है।