नई किआ सेल्टोस बिल्कुल नए डिजाइन में आएगी (तस्वीर: एक्स/@Kia_Worldwide)

नई किआ सेल्टोस के डिजाइन की मिली झलक, जारी हुआ पहला टीजर

क्या है खबर?

किआ मोटर्स ने सोमवार को नई किआ सेल्टोस का पहला टीजर जारी किया, जिसमें कंपनी की सबसे लोकप्रिय मिडसाइज SUV के आगामी मॉडल की झलक मिली है। टीजर में नई किआ सेल्टोस के अपडेटेड डिजाइन दिखाया है, जो 2019 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से इसके अगले चरण को चिह्नित करता है। कार निर्माता का दावा है कि मिडसाइज सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गाड़ी को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है।