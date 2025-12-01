नई किआ सेल्टोस के डिजाइन की मिली झलक, जारी हुआ पहला टीजर
क्या है खबर?
किआ मोटर्स ने सोमवार को नई किआ सेल्टोस का पहला टीजर जारी किया, जिसमें कंपनी की सबसे लोकप्रिय मिडसाइज SUV के आगामी मॉडल की झलक मिली है। टीजर में नई किआ सेल्टोस के अपडेटेड डिजाइन दिखाया है, जो 2019 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से इसके अगले चरण को चिह्नित करता है। कार निर्माता का दावा है कि मिडसाइज सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गाड़ी को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है।
लुक
ऐसा होगा नई सेल्टोस का लुक
दक्षिण कोरियाई कंपनी ने अधिक डायनामिक रुख, संशोधित अनुपात, शार्प लाइंस और मजबूत लुक पर जोर दिया है। इसमें आयताकार डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल के साथ-साथ नया 2-भाग वाला हेडलैंप क्लस्टर है, जिसमें मुख्य हेडलैंप के लिए चौकोर हाउसिंग और बाहरी किनारे पर वर्टिकल LED स्ट्रिप्स हैं, जो DRL का काम करती हैं। सपाट बोनट फ्रंट को बॉक्सी लुक देता है और इसमें फ्लश डोर हैंडल, फंकी डिजाइन वाले अलॉय व्हील और C-आकार का कनेक्टेड LED टेललैंप क्लस्टर मिलेगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें नई सेल्टोस का डिजाइन
Bigger than ever. Badass like always.— Kia India (@KiaInd) December 1, 2025
The all-new Seltos. Coming soon
Save the Date. Join us for the Global Premiere on December 10, 2025.
To know more, visit: https://t.co/ugHQtAwkEb pic.twitter.com/rY4v9GgiQq
फीचर
गाड़ी में मिलेगा यह खास फीचर
अगली जनरेशन की सेल्टोस में भारतीय खरीदारों की सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पैनोरमिक सनरूफ फीचर मिलेगा। टीजर में कार को मैट ब्लैक रंग में दिखाया है, जो इस बात का संकेत है कि लॉन्च के समय इसका एक्स-लाइन वर्जन उपलब्ध होगा। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए ड्यूल 12.3-इंच स्क्रीन मिलने की संभावना है। इस गाड़ी से 10 दिसंबर को पर्दा उठाया जाएगा और शुरुआती कीमत 11.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आस-पास हो सकती है।