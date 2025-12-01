महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले महीने SUV बिक्री में 22 फीसदी की बढ़त दर्ज की है (तस्वीर: महिंद्रा)

महिंद्रा ने पिछले महीने बेची 55,000 से ज्यादा SUV, जानिए नुकसान हुआ या फायदा

क्या है खबर?

दिग्गज वाहन निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नवंबर में कुल (घरेलू और निर्यात) 92,670 वाहनों की बिक्री दर्ज की है, पिछले साल की तुलना में सालाना 19 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। घरेलू बाजार में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) सेगमेंट में 56,336 बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल नवंबर में बेची गई 46,222 की तुलना में 22 फीसदी की बढ़त है। निर्यात सहित इस महीने कुल SUV बिक्री 57,598 और इस साल में अब तक 4.25 लाख पहुंच गई।