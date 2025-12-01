महिंद्रा ने पिछले महीने बेची 55,000 से ज्यादा SUV, जानिए नुकसान हुआ या फायदा
क्या है खबर?
दिग्गज वाहन निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नवंबर में कुल (घरेलू और निर्यात) 92,670 वाहनों की बिक्री दर्ज की है, पिछले साल की तुलना में सालाना 19 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। घरेलू बाजार में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) सेगमेंट में 56,336 बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल नवंबर में बेची गई 46,222 की तुलना में 22 फीसदी की बढ़त है। निर्यात सहित इस महीने कुल SUV बिक्री 57,598 और इस साल में अब तक 4.25 लाख पहुंच गई।
तुलना
अक्टूबर की तुलना में कैसे रहे आंकड़े?
दूसरी कंपनियों की तरह ही महिंद्रा की पिछले महीने की बिक्री में अक्टूबर की तुलना में मासिक आधार पर 21.34 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज हुई है। सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, त्योहारी सीजन के चलते अक्टूबर में 71,624 SUV बेची गई थीं। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों (अप्रैल-नवंबर) की अवधि में बिक्री 4.25 लाख पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2025 की समान अवधि के 3.6 लाख के आंकड़े से 17.90 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।
अन्य सेगमेंट
दूसरे सेगमेंट में भी रहा अच्छा प्रदर्शन
यात्री वाहन (PV) सेगमेंट के अलावा कमर्शियल व्हीकल (CV) और तिपहिया वाहनों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। 2 टन से कम वजन वाले हल्के कमर्शियल वाहनों (LCV) की बिक्री 3,255 रही, जो नवंबर, 2024 की तुलना में 5 फीसदी की मामूली वृद्धि है। 2-3.5 टन LCV श्रेणी ने 21,588 की बिक्री के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, जो 20 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। दूसरी तरफ तिपहिया वाहनों की बिक्री 7 फीसदी की वृद्धि के साथ 8,568 रही है।