नई हुंडई वेन्यू N-लाइन को लेकर खुलासा, जानिए कैसे होंगे रंग और पावरट्रेन विकल्प
क्या है खबर?
हुंडई मोटर कंपनी ने आगामी नई वेन्यू N-लाइन को लेकर खुलासा किया है, जिसमें थोड़ा नया एक्सटीरियर डिजाइन और नया केबिन थीम है। कोरियाई निर्माता ने यह भी खुलासा किया है कि नई हुंडई वेन्यू N-लाइन 2 वेरिएंट्स-N6 और N10 में उपलब्ध होगी, जो पिछले मॉडल के समान हैं। इसे ड्रैगन रेड, हेजल ब्लू और एटलस व्हाइट को ब्लैक रूफ के साथ चुन सकते हैं। इसके अलावा टाइटन ग्रे और एबिस ब्लैक मोनो-टोन रंगों में भी पेश किया जाएगा।
बदलाव
N-लाइन मॉडल में मिलेंगे ये बदलाव
आगामी नई हुंडई वेन्यू के 3 इंटीरियर कलर विकल्पों के विपरीत N-लाइन मॉडल स्पोर्टी फील के लिए लाल रंग के एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम में पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं इसमें समग्र इंटीरियर थीम से मेल खाने के लिए लाल एम्बिएंट लाइटिंग भी दी जाएगी। इसकी ग्रिल में N-लाइन बैज के साथ अलग-अलग इंसर्ट हैं और बंपर का डिजाइन अलग है, जिसमें कम मोटी स्किड प्लेट है, जबकि अन्य एक्सटीरियर फीचर हुंडई वेन्यू जैसे ही हैं।
पावरट्रेन
ऐसे होंगे मॉडल के पावरट्रेन विकल्प
पुराने मॉडल की तरह नई वेन्यू N-लाइन में भी 1-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 120hp की पावर और 172Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन के लिए यह 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (DCT) के साथ उपलब्ध होगा। मैनुअल गियरबॉक्स केवल एंट्री-लेवल N6 वेरिएंट के साथ मिलेगा, जबकि DCT दोनों वेरिएंट के साथ आएगा। इसकी कीमत 11.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है। यह महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सन और मारुति ब्रेजा से मुकाबला करेगी।