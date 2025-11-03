नई हुंडई वेन्यू N-लाइन को 5 रंग विकल्पों में पेश किया जाएगा (तस्वीर: एक्स/@HyundaiIndia)

नई हुंडई वेन्यू N-लाइन को लेकर खुलासा, जानिए कैसे होंगे रंग और पावरट्रेन विकल्प

क्या है खबर?

हुंडई मोटर कंपनी ने आगामी नई वेन्यू N-लाइन को लेकर खुलासा किया है, जिसमें थोड़ा नया एक्सटीरियर डिजाइन और नया केबिन थीम है। कोरियाई निर्माता ने यह भी खुलासा किया है कि नई हुंडई वेन्यू N-लाइन 2 वेरिएंट्स-N6 और N10 में उपलब्ध होगी, जो पिछले मॉडल के समान हैं। इसे ड्रैगन रेड, हेजल ब्लू और एटलस व्हाइट को ब्लैक रूफ के साथ चुन सकते हैं। इसके अलावा टाइटन ग्रे और एबिस ब्लैक मोनो-टोन रंगों में भी पेश किया जाएगा।