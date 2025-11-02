होंडा एलिवेट का स्पेशल एडिशन कॉस्मेटिक बदलाव के साथ आएगा (तस्वीर: होंडा)

होंडा एलिवेट का स्पेशल एडिशन जल्द देगा दस्तक, जानिए क्या मिलेंगी खूबियां

क्या है खबर?

जापानी कार निर्माता होंडा भारतीय बाजार में एलिवेट का नया स्पेशल एडिशन लाने की तैयारी कर रही है, जो कंपनी का इसकी बिक्री बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में कंपनी ने एक टीजर जारी कर होडा एलिवेट के स्पेशल एडिशन की एक झलक दिखाई है। इस टीजर में बोल्ड और एक्सप्लोरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए एडिशन को बोल्ड एडिशन या एक्सप्लोरर एडिशन कहा जा सकता है।