होंडा एलिवेट का स्पेशल एडिशन जल्द देगा दस्तक, जानिए क्या मिलेंगी खूबियां
क्या है खबर?
जापानी कार निर्माता होंडा भारतीय बाजार में एलिवेट का नया स्पेशल एडिशन लाने की तैयारी कर रही है, जो कंपनी का इसकी बिक्री बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में कंपनी ने एक टीजर जारी कर होडा एलिवेट के स्पेशल एडिशन की एक झलक दिखाई है। इस टीजर में बोल्ड और एक्सप्लोरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए एडिशन को बोल्ड एडिशन या एक्सप्लोरर एडिशन कहा जा सकता है।
बदलाव
एक्सटीरियर में दिखेंगे ये बदलाव
टीजर से पता चलता है कि होंडा एलिवेट के नए एडिशन में मिट्टी के भूरे रंग के साथ-साथ आकर्षक लुक के लिए लाल रंग के एक्सेंट भी हैं। लाल रंग के एक्सेंट फ्रंट बंपर में फॉग लाइट्स के बगल में और इसके 17-इंच के अलॉय व्हील्स पर दिखाई देते हैं। यह पूरे पहिये पर नहीं, बल्कि कुछ स्पोक पर ही लाल रंग की फिनिश होगी। ग्रिल पर लाल रंग की झलक और बोनट पर कुछ डेकल्स भी दिखाई देते हैं।
इंटीरियर
गाड़ी के इंटीरियर में मिलेंगे ये बदलाव
स्पेशल एडिशन के अंदर लाल रंग के एलिमेंट्स और लाल एम्बिएंट लाइटिंग होने की संभावना है। ब्लैक और आइवरी इंटीरियर कॉम्बिनेशन की जगह इसमें ऑल-ब्लैक थीम हो सकती है। एपेक्स समर एडिशन की तरह इसमें 9-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 360-डिग्री कैमरे जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। यह 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस होगा, जो 119bhp की पावर और 145Nm का टॉर्क देता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा।