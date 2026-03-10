नई हुंडई वेन्यू का HX8 डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानिए क्या मिलते हैं फीचर
क्या है खबर?
हुंडई मोटर कंपनी की भारत में नई वेन्यू ने 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए कंपनी ने एक नया HX8 डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च किया है। अब तक हुंडई वेन्यू डीजल HX2, HX5, HX7 और HX10 वेरिएंट में उपलब्ध थी। नया HX8 वेरिएंट उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो डीजल इंजन की दक्षता के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा चाहते हैं।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है नया वेरिएंट
नई हुंडई वेन्यू HX8 डीजल AT वेरिएंट कई आरामदायक, तकनीकी और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वेन्यू ब्रांडिंग वाली ड्यूल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री और इलेक्ट्रिक 4-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं। साथ ही हुंडई ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट और क्रैश पैड और सेंटर कंसोल पर एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। इसके अलावा ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक, 3 ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड और पैडल शिफ्टर उपलब्ध है।
कीमत
कितनी है नए वेरिएंट की कीमत?
हुंडई वेन्यू के इस नए वेरिएंट HX8 में U2 1.5-लीटर CRDi डीजल इंजन दिया गया है। यह इंजन दमदार टॉर्क और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जो इसे शहरी और हाइवे दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए उपयुक्त बनाता है। ट्रांसमिशन के लिए इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह डीजल की दक्षता, दमदार टॉर्क और बेहतर ड्राइविंग सुविधा का मिश्रण पेश करता है। नए डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।