नई हुंडई वेन्यू का HX8 डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च, जानिए क्या मिलते हैं फीचर

फीचर

इन सुविधाओं से लैस है नया वेरिएंट

नई हुंडई वेन्यू HX8 डीजल AT वेरिएंट कई आरामदायक, तकनीकी और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है। इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वेन्यू ब्रांडिंग वाली ड्यूल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री और इलेक्ट्रिक 4-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं। साथ ही हुंडई ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट और क्रैश पैड और सेंटर कंसोल पर एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। इसके अलावा ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक, 3 ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड और पैडल शिफ्टर उपलब्ध है।