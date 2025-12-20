दिल्ली में नए साल में लागू हो सकती है नई EV नीति, जानिए क्या मिलेंगे फायदे 

दिल्ली में नए साल में नई EV नीति लागू की जा सकती है

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द नई EV नीति पेश करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने ऐलान किया है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर नई EV पॉलिसी 2.0 सार्वजनिक कर दी जाएगी। नए साल के अवसर पर आने वाली यह पॉलिसी न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की जेब का बोझ कम करेगी।