दिल्ली में नए साल में लागू हो सकती है नई EV नीति, जानिए क्या मिलेंगे फायदे
क्या है खबर?
दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द नई EV नीति पेश करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने ऐलान किया है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर नई EV पॉलिसी 2.0 सार्वजनिक कर दी जाएगी। नए साल के अवसर पर आने वाली यह पॉलिसी न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की जेब का बोझ कम करेगी।
रियायत
ये मिल सकती हैं रियायत
नई EV नीति के तहत दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये/kW (अधिकतम 30,000 रुपये तक) की सब्सिडी मिल सकती है। महिलाओं के लिए यह प्रोत्साहन और भी अधिक 36,000 रुपये तक होने की संभावना है। निजी इलेक्ट्रिक कारों के लिए विशेष रियायतें दी जा सकती है। साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 फीसदी की छूट जारी रहेगी, जिससे गाड़ी की ऑन-रोड कीमत कम हो जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से भी वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।
कारण
इस कारण इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर ध्यान
परिवहन मंत्री ने साफ किया कि 'रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ' जैसे पुराने प्रयोगों से प्रदूषण में खास कमी नहीं आई थी, इसलिए अब पूरा ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल जहां 80,000 EV रजिस्टर्ड हुई थीं, जबकि इस साल यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर चुका है। उन्होंने कहा, "हम अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदल रहे हैं।"