कार ड्राइविंग करते समय आप भी तो नहीं करते ये गलतियां, आज ही छोड़ दें 

ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं लेन में सही न चलने, मुड़ते समय सामने से आ रहे वाहन को रास्ता न देने, मोबाइल पर बात करने के कारण होती हैं, जिसमें हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। थोड़ी-थोड़ी दूर पर ट्रैफिक लाइट, भीड़-भाड़ वाली सड़कें और दूसरों की खराब ड्राइविंग का खतरा कुशल चालकों से भी गलतियां करवा देती है। इनसे बचकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। आइये जानते हैं कार ड्राइविंग करते समय किन गलतियों से बचना जरूरी है।

लेन ओवरटेक करने वाले वाहनों को दें जगह तेज गति वाले वाहनों को दें रास्ता: सड़क की सबसे दाहिनी लेन तेज गति वाली होती है और इसका उपयोग ओवरटेकिंग के लिए किया जाता है। तेज गति वाले वाहनों का रास्ता न रोकें। अगर, आप आराम से गाड़ी चलाना चाहते हैं तो बाईं लेन में चले जाएं। दुर्घटनास्थल पर ध्यान देनें से बचें: कई लोगों में सड़क पर हुई दुर्घटना के कारणों को जानने की उत्सुकता होती है। ऐसे में ध्यान भटकने से आपकी गाड़ी टकरा सकती है।

हॉर्न कब करना चाहिए हॉर्न का उपयोग? वॉर्निंग देते समय ही बजाएं हॉर्न: लगातार और बिना रुके हॉर्न बजाने से तनाव पैदा होता है और अन्य चालकों को भड़का सकता है। केवल मोड़ पर घूमते समय, लेन बदलने के दौरान ही उपयोग करना चाहिए। ओवरटेक करने से बचें: बाएं मुड़ने से ठीक पहले धीमी गति से चल रही कार को ओवरटेक करने की कोशिश न करें। ऐसा करने से दूसरे चालक को बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाना पड़ेगा और इससे टकराने का खतरा बढ़ जाएगा।

Advertisement

सिग्नल गलत समय पर न दें सिग्नल क्लच का लगातार इस्तेमाल: गाड़ी चलाते समय क्लच पैडल पर पैर न रखें, गियर बदलते ही पैर हटा लें। क्लच का फ्लाईव्हील से जुड़ाव डिस्क, फ्लाईव्हील और क्लच को जल्दी खराब कर सकता है। जरूरी होने पर दें सिग्नल: इंडिकेटर या हैजर्ड लाइट को बेवजह चालू रखने से अन्य चालकों को भ्रम होता है, जिससे उनके निर्णय में गलती हो सकती है। मोड़ लेने के बाद जांच कर लें कि इंडिकेटर बंद हुआ है या नहीं।

Advertisement